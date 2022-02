Vendredi, nous avons eu l’occasion de constater pour vous l’avancée des travaux d’aménagement du circuit de Francorchamps pour accueillir à nouveau, début juin, les 24H Motos, et mieux recevoir le public. Un impressionnant chantier de 25 millions d’euros sur lequel s’activent 200 personnes. "Le plus gros investissement consenti depuis la construction de la nouvelle portion en 1977", explique le président du conseil d’administration Melchior Whatelet. "La réalité, c’est que le circuit recevra son homologation Grade C pour accueillir le championnat du monde d’endurance motos. Le rêve reste de pouvoir organiser une épreuve de MotoGP. Une enveloppe de 25 millions a encore été prévue à cet effet pour obtenir le Grade A qui nécessitera des travaux supplémentaires à l’échéance 2024 ou 2025 au plus tôt."