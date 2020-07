Grande journée pour le magnifique circuit Enzo et Dino Ferrari, vendredi à Imola. Alors que le retour de la F1, quatorze ans après le dernier GP de Saint-Marin remporté par Michael Schumacher, a été officialisé pour le 1er novembre, les championnats GT3 et GT4 ont, enfin, repris la piste avec trois mois et demi de retard.

Malgré la perte d’une dizaine d’équipages des suites du Covid-19, un très beau plateau de 46 voitures est attendu, dimanche sur le coup de 13 h 30, pour la première épreuve du GT World Challenge Endurance. La seule course de 3 h de la saison puisque ensuite on enchaînera avec les 6 H du Nürburgring, les 24 H de Spa et les 6 H du Castellet.

Hormis la réduction à 4 meetings pour diminuer les coûts en cette période de crise, l’autre nouveauté est le temps minimum imposé pour les ravitaillements. Voilà qui ne doit pas enchanter le team belge Audi WRT, les rois des pitstops.

Entre deux terribles orages ce vendredi, les R8 LMS préparées à Baudour se sont déjà montrées les plus rapides par deux fois. "Le but est de gagner le championnat, mais le niveau est très élevé", confie le jeune Charles Weerts associé à Dries Vanthoor sur la n°32.

Même objectif pour Maxime Soulet qui retrouve le team des USA Bentley K-Pax remplaçant M-Sport. "On roule à l’américaine", explique notre compatriote qui fait équipe avec Rodrigo Baptista et Jules Gounon. "J’adore ! Là, on prend nos marques. Voir l’équipe présente en Europe constitue déjà un exploit." En tête de l’Intercontinental GT Challenge suite à sa victoire aux 12 H de Bathurst, Maxime Soulet estime qu’il existe "90 % de chances pour que l’on soit au départ de la prochaine épreuve de l’IGTC à Indianapolis".

Fred Vervisch est notre 4e représentant en Pro-Cup sur l’Audi Attempto lors d’un meeting en Émilie-Romagne, qui a très mal débuté pour Louis Machiels dont la Ferrari a flambé. "Mais on sera au départ", nous a assuré son équipier Andrea Bertolini, pilote officiel d’une Scuderia très heureuse d’apprendre qu’il y aura cette année 3 GP de F1 en Italie, le dernier à Imola.