Il y a 20 ans jour pour jour, le constructeur aux anneaux entrait dans la légende mancelle

Que le temps passe vite. Et dire que cela fait déjà deux décennies qu’Audi Sport a inscrit son nom au palmarès de la plus grande course du monde : les 24 Heures du Mans. Aujourd’hui encore, la très belle R8 n’a pas pris une ride. Le démon d’Ingolstadt est né sous une bonne étoile.