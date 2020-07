Tout débute par un coup de fil de Grégory Deguelde, le responsable marketing-communication de Kronos Events, chargé de l’organisation de l’European VW Fun Cup. « Allô, Martin ? La voiture du Belgian VW Club est libre pour la course de Zolder. Tu veux en être ? ». Le célèbre championnat mettant aux prises des petits bolides de course à la silhouette de Coccinelles a profité de la hype autour du simracing pendant le confinement pour lancer sa propre compétition virtuelle.

Je ne suis pas un grand adepte des jeux vidéos de simulation. Chez moi, je me contente d’une Playstation 4 et d’une manette. Et le disque de Gran Turismo Sport ne s'est plus engouffré dans ma console depuis un moment. Mes seules incursions dans le monde du simracing se limitent à deux participations au Virtual GT3 Challenge et une aux 24H Ellip6 du Nürburgring. Mais au vu du ramdam autour des courses virtuelles où pilotes renommés et simracers s’affrontent, snober l’invitation de Kronos Events aurait été une erreur.