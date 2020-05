Retour sur une journée où le grand pilote-journaliste belge a marqué les esprits…

4 mai 2003, journée-test des 24 Heures du Mans. Dans la pitlane du Circuit de la Sarthe, on s’affaire autour d’une belle Audi R8 grise. Un vieil homme aux cheveux de platine se glisse au volant du proto aux anneaux qui vient de gagner trois fois d’affilée la plus grande épreuve du monde. Ce vieux garçon, c’est Paul Frère. Dans le milieu de l’automobile, le Belge est considéré comme une éminence. Sa carrière de pilote compte quelques beaux faits d’armes, dont une 2e place au Grand Prix de Belgique de Formule 1 et une victoire aux 24 Heures du Mans 1960 aux côtés de son compatriote Olivier Gendebien. Avec Hubert de Harlez, il a relancé les 24 Heures de Spa-Francorchamps en 1964 après une léthargie de 11 ans. Mais Frepau (son pseudonyme quand il pratiquait la moto) est également un des journalistes les plus influents depuis plusieurs décennies. De nombreux constructeurs, en particulier les Allemands et les Japonais, le respectent profondément et écoutent toujours religieusement ses feedbacks…