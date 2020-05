Convalescent depuis près de six ans et demi suite à son malheureux accident de ski à Méribel, touché à la tête et dans un état que seule sa famille connaît réellement tant le secret est bien gardé, Michael Schumacher a eu une vie trépidante. Sacré à sept reprises en F1, record que tentera d'égaler cette fin d'année Lewis Hamilton, le pilote allemand a avoué deux fois avoir eu très peur de mourir durant sa carrière.

Beaucoup se souviennent de son terrible accident de Silverstone en mai 1999, son seul réel gros crash en F1. Lancé à 306 km/h, Schumi est victime d'une chute de la pression dans le système hydraulique de freinage. Ses roues se bloquent à 204 km/h, il tire tout droit à Stowe Corner, survole le bac de graviers et heurte de plein fouet la pile de pneus à 102 km/h comme le révélera plus tard la télémétrie.



(...)