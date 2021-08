Les 24 Heures du Mans, c’est un mythe, une légende, un sommet faisant rêver tous les amateurs de sport automobile. Comme grimper l’Everest est le challenge d’une vie pour certains, disputer la plus grande course du monde l’est tout autant pour de fortunés hommes d’affaires.

Car à la différence de la F1 ou des 500 Miles d’Indianapolis réservées aux pros, à l’élite du sport auto, il est possible d’acheter, souvent à prix d’or et au plus offrant, un volant pour Le Mans. C’est ainsi que 35 "gentlemen drivers" comme on surnomme les "Bronze", les pilotes les moins gradés, vont côtoyer durant un double tour d’horloge les pros les considérant souvent comme des "chicanes mobiles", des dangers à éviter lors des nombreux dépassements. Car un amateur peut tourner entre trois et vingt secondes au tour moins vite que ses équipiers. Mais souvent, c’est lui qui paie la note pour tout l’équipage ou alors diminue le budget de ses équipiers.