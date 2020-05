Il ne reste plus que les 24H 2CV et une course Belcar à recaser...

Alors que les activités ont doucement repris depuis lundi, avec un maximum de vingt voitures en piste en même temps (une limitation qui n'est pas en vigueur à Zolder...) lors des différents « Tracks Days », le nouveau calendrier 2020 année Coronavirus du circuit de Francorchamps se complète.

Aujourd'hui, hormis le premier week-end d'août (1 et 2) qui pourrait, en théorie, toujours accueillir un événement à huis clos, tous les week-ends de courses sont à nouveau occupés entre le 7 août et la fin octobre. Il reste aujourd'hui juste encore à trouver une nouvelle date pour les 24H 2CV (début novembre?) et à intégrer une manche du Belcar dans un meeting déjà existant, éventuellement le week-end du GT Open ou des 25H VW Fun Cup dont on laissera au soin des organisateurs de confirmer la date.

Les courses 2020 à Francorchamps

Août

7-9 : 4H Endurance Le Mans Series (huis clos)

13-15 : 6H World Endurance Championship (huis clos)

22-23 : Installation GP

28-30 : GP de Belgique de F1 (huis clos)

Septembre

5-6 : Remise après GP

11-13 : Ferrari Challenge

19-20 : Spa Italia

25-27 : Spa Six Hours

Octobre

3-4 : World RX Rallycross

10-11 : Spa Hat Trick (Historic)

17-18 : GT Open (Euroformula, GT3,...)

20-25 : 24H de Spa

Novembre

??: 24H 2CV avec BGDC

Décembre

12-13 : Spa Rally

*La nouvelle date des 25H VW Fun Cup sera communiquée ultérieurement