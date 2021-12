8375 kilomètres c’est la distance à parcourir pour le Rallye Dakar cette année. 12 étapes chronométrées qui débutent à Jeddah avec le prologue. Un rallye qui cette année voit arriver un combo 100 % belge avec notre compatriote Guillaume de Mevius et son buggy OT3. Une voiture fabriquée en Belgique et plus précisement à Villers-le-Bouillet chez Overdrive Racing. Cette Wallonie qui gagne devient la base Belge de cette équipe Red bull Off Road Junior.



« C'est mon premier Rallye Dakar, donc beaucoup de choses sont encore inconnues. J'ai encore beaucoup à apprendre, donc dans la première étape, il s'agira plutôt de voir comment tout fonctionne. Ensuite, je pourrai déterminer ma stratégie pour les étapes suivantes, qui dépendra beaucoup de la façon dont la course se déroule. Si je vois qu'il est possible de terminer en bonne position, alors je ferai tout ce que je peux pour y arriver. Qui sait, peut-être que nous monterons même sur le podium ? On verra ce que ça donne quand je serai en Arabie Saoudite... L'OT3 by Overdrive est l'arme parfaite pour le Rallye Dakar. Cette machine est vraiment super rapide. Overdrive a été fondé en 2007 par Jean-Marc Fortin et mon père. C'est une équipe officielle de Toyota qui a beaucoup d'expérience en rallye-raid. Ils sont basés en Wallonie, à Villers-le-Bouillet. Pour moi, c'est formidable de pouvoir travailler avec une équipe locale que je considère comme une famille. Malgré le grand nombre d'employés, il y a toujours une véritable atmosphère familiale. Chacun a sa place et joue un rôle important. Ils ont fait de l'OT3 ce qu'elle est aujourd'hui : une machine fantastique ! » explique le pilote belge. C’est avec ce vrai mangeur de sable à six vitesses et à la cylindrée de 1000 cm³ que les dunes et autres obstacles vont se faire dévorer par Guillaume et son OT3.



Et nous avons la chance d’avoir une visite guidée, par le pilote lui même, pour présenter cet engin belge taillé pour le Dakar.





Bonne chance à Guillaume que nous suivrons dans son aventure.