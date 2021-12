Retour à une certaine tradition pour la 44e édition du Dakar avec un départ ce samedi 1er janvier pour 14 jours (en comptant la journée de repos) et 8 375 km dont 4 300 de course.

Les quelque 1 250 pilotes et copilotes des 562 véhicules engagés (avec 143 motos, 21 quads, 201 voitures, 55 camions et 142 Classic) n’auront donc pas pu réveillonner tard. Car, dès le premier de l’an neuf, ils devront déguster la plus longue liaison du parcours pour rejoindre le Nord et la ville d’Hail où se disputera un prologue, ou spéciale qualificative, seulement destiné à déterminer l’ordre de départ de l’étape du lendemain. Avec, nouveauté, les quinze premiers autorisés à choisir leur position de départ pour dimanche. De quoi motiver les équipages à d’emblée donner le meilleur d’eux-mêmes avec un important premier enjeu stratégique.