A l'occasion de la manche belge du TCR Europe à Francorchamps, nous avons eu l'occasion d'effectuer une interview exclusive avec Jean-Michel Baert.

Un discours sans langue de bois d'un boss avant tout passionné qui souhaite voir des changements au niveau de la promotion du WTCR, le Championnat du Monde de Tourisme, sous-médiatisé chez nous et qu'il rêve de remporter.

Jean-Michel, quelle est la taille de Comtoyou Racing aujourd'hui ?

"Nous sommes engagés avec quatre Audi RS3 tant en WTCR qu'en TCR Europe. En plus de la VW Fun Cup avec quatre autos aussi, de nos Tracks Days et de l'engagement en Belcar Historic de l'Audi 80 WTCC ex-Pirro dont est devenu propriétaire notre client François Bouillon. Selon les week-ends, nous sommes entre 25 et 40 sur les circuits. En semaine, 18 personnes travaillent à nos ateliers situés à Frameries."

Pour vous, est-ce un loisir ou un business ?

"Bonne question. Cela a débuté comme un loisir et c'est devenu un business. Soyons clairs, je ne suis pas obligé de le faire pour vivre. Mais vu la situation délicate aujourd'hui en WTCR, je suis obligé en tant que team principal de travailler en support de notre responsable technique François Verbist au niveau de la politique, de la stratégie."