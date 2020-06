Les hommes de Pierre Delettre donnent rendez-vous les 1er et 2 août prochains...

En fin d'année dernière, le Royal Automobile Club de Spa avait indiqué son intention d'organiser un meeting Rallyshow et Rallycross au coeur de l'été, sur le Circuit Jules Tacheny de Mettet. Le Covid-19 est entre temps passé par là et fait son lot de victimes parmi les événements automobiles. Avec le déconfinement et le retour à la normale annoncé, le RAC Spa est en mesure de confirmer que les Legend Boucles Rallyshow et Rallycross de Mettet auront bien lieu les 1er et 2 août prochains, sauf contre-ordre.

Les participants à ces ‘Legend Boucles Rallyshow & Rallycross’ seront les habituels artificiers des catégories Legend et Challenger (les Classic auront droit à des runs non-chronométrés) répartis en plusieurs groupes d’intérêt, à savoir les Porsche 911, les Ford Escort, les Volvo, et tout ce qu’on pourra imaginer en fonction de l’évolution de la liste des engagés. Le règlement technique sera quasiment identique à celui des Legend Boucles hivernales. Les pneumatiques seront libres. La première partie du meeting prendra la forme d’une spéciale show sur cette piste mêlant terre et asphalte, avec trois passages pour tous les concurrents, et les deux meilleurs chronos retenus.

Les 8 meilleurs résultats (ou les 4 meilleurs dans les classes de 8 voitures) dans chaque catégorie poursuivront l’aventure, avec des ‘Duels’ programmés le dimanche après-midi constituant les huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales, avant une finale par groupe. Attention, il n’y aura pas de départs groupés comme en Rallycross, afin d’éviter tout contact, mais la compétition prendra la forme de courses poursuites avec deux autos en piste, s’élançant depuis les extrémités du circuit. Il n’y aura pas un équipage vainqueur, mais un vainqueur Porsche, un vainqueur Ford Escort, etc.

Entre ces différentes compétitions, des démonstrations de Rallycross seront programmées, avec la participation d’ores et déjà assurée d’un solide plateau international reposant sur une association France/Royaume-Uni du Rallycross Legends Show, avec une catégorie 2 roues motrices (Ford Escort, Opel Manta, Fia 131 Abarth...) et 4 roues motrices qui sera l'occasion de retrouver de mythiques Groupe B comme la Ford RS200 (en photo) qui a vécu une belle carrière en rallycross après une vie bien trop courte en rallye.

Last but not least, les Cross-Cars, ces buggies survitaminés gavés par des moteurs de moto, seront de la partie. L'équipe Life Live de Thierry et Yannick Neuville est d'ores et déjà annoncée. Et il n'est pas exclu que le pilote Hyundai fasse une apparition dans la campagne djobine. Bref, va y avoir du spectacle et de l’ambiance deux jours durant dans l’Entre-Sambre-et-Meuse !