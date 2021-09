Après une année d'absence forcée en raison de la pandémie, l'événement Rally Stars Télévie toujours parrainé par RTL Tvi et cher à Jean-Pol Piron et son équipe est de retour sous un nouveau nom et avec une nouvelle formule.

Le dimanche 12 septembre prochain, on assistera donc au 1er Kids Rally.

"L'idée est venue tout simplement en discutant avec Jean-Charles de Keyser, ex-journaliste à la base du Télévie", explique Jan-Pol Piron. "Initialement, le Télévie était destiné à récolter des fonds pour les enfants atteints du cancer. On oublie souvent que nos petites têtes blondes sont également touchées injustement par la maladie. J’ai donc pensé qu’il était légitime de recentrer cela, en accord avec RTL Belgium et le FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique), et de mettre les enfants victimes de la maladie encore plus à l'honneur.”

Il n'y aura donc plus comme par le passé d'enchères à faire pour passer la journée en copilote d'une vedette dans une voiture de luxe ou grande sportive. Les trente personnalités et les belles voitures, 100% électriques pour être dans l'air du temps, seront bien présentes mais pour faire vivre une journée inoubliable à trente enfants atteints du cancer et leurs familles. Une opération parrainée par un mécène d'autant plus généreux qu'il préfère rester anonyme.

Contrairement aux éditions précédentes aussi, le Rally Kids ne partira plus du Cinquantenaire mais de l'aéroport de Namur, à Temploux, fraîchement rénové.

Comment apporter votre contribution et participer à cet événement populaire ? Soit en participant au Rallye avec votre propre voiture, moderne ou classique, GT ou Tourisme.

"Nous avons déjà 110 inscrits, mais il reste de la place, le but étant d'atteindre les deux cents véhicules pour un très beau parcours de 2h30, avec roadbook, pour sillonner la très belle région namuroise", poursuit Jean-Pol Piron. "Les inscriptions se font via le site http://www.starsrallyetelevie.com."

Vous pourrez aussi participer en fin de journée aux enchères avec quelques très beaux lots comme une Fiat 500 électrique, des tableaux de Jacky Ickx, un museau de Sauber F1 ex-Herbert ou encore un dîner pour huit au milieu d'un atelier bien caché de splendides F1 historiques.

Enfin, si vos moyens sont plus limités, vous pourrez toujours venir vous joindre à la fête à Temploux avec pas mal d'activités pour petits et grands avec des baptêmes de l'air en hélicoptère, planeur ou mongolfière, initiation au vol de drones, mini kart, trottinettes électriques ou baptêmes à bord de Choupette, la Cox célèbre de Walt Disney. En espérant que la météo ne soit pas aussi pourrie qu'en 2019...

Il y aura aussi l'expo de voitures de prestige devant lesquelles vous pourrez vous faire photographier avec notamment une Porsche 918 Spyder et surtout une Bugatti Veyron, une GT dont le compteur affiche les 500 km/h officiellement flashée à 490 km/h, le record pour une voiture de route. Un bijou vendu contre 2,7 millions d'euros !

Tout cela en présence d'animateurs télé comme Anne Ruwet, Joëlle Scoriels, Stephan VanBellinghen, Julie Denayer, Patrick Ridremont, Michael Miraglia, Thomas de Bergeyck, Olivier Leborgne, le prestidigitateur Carlos Vaquera, Alexandre Bouglione ou encore les (ex)pilotes Vanina Ickx, Didier de Radiguès, Sarah Bovy, Nigel Bailly et nos espoirs du GT et du proto Ulysse De Pauw et Ugo de Wilde.

Voilà, on regrettera uniquement qu'un grand nom de l'automobile comme Jacky Ickx, Thierry Boutsen, Stoffel Vandoorne ou Thierry Neuville, qu'aucun Diable ou grand sportif ne puisse être présent cette année lors d'un tel événement « pour la bonne cause ». Mais la concordance de dates avec le GP d'Italie et le Rallye de l'Acropole notamment n'ont pas aidé. Il faudra peut-être y songer au moment de fixer la date pour 2022... Car les enfants atteints de la leucémie et leurs familles tout aussi courageuses méritent tout notre et votre soutien. Merci donc d'avance à Jean-Pol Piron, son équipe et toute les personnes qui oeuvreront au succès de cette journée qu'on espère inoubliable surtout pour trente gamins malades. Tous ensemble tous ensemble...