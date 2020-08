Les fans belges de rallye ont pleuré toutes les larmes de leur corps hier quand ils ont appris l'annulation de l'Omloop Van Vlaanderen et de l'East Belgian Rally. Le championnat de Belgique des rallyes s'est ainsi vu décimé avec officiellement trois épreuves (deux, officieusement) encore maintenues. Instiguée par Chris Courteyn qui veut sauver ce qui peut l'être, la reconstruction n'a pas tardé à venir pour le BRC afin de proposer un calendrier un minimum potable.

Les organisateurs ont annoncé ce mercredi que le Rallye d'Audenarde, programmé le 11 octobre, était désormais fixé au menu des de Mévius, Princen, Bédoret, Munster et consorts. L'épreuve comptera trois spéciales situées à Audenarde, Kruisem et Markedaal et qui seront à parcourir plusieurs fois. L'ajout de l'épreuve ardennaise flamande devrait ravir les Tsjoen, Van Parijs et autres Verschueren qui sont issus de la région.

Et ce n'est pas tout. Selon nos informations recueillies auprès de sources (très) proches des organisateurs et promoteurs, un rallye provincial wallon pourrait également accueillir le BRC, histoire de revenir à un chiffre d'épreuves correct. Le Rally Monteberg serait quant à lui ajouté au calendrier mais en tant qu'épreuve d'exhibition comptant hors-championnat.

Quant au Rallye du Condroz, alors qu'on le croyait enterré pour 2020, un (mince) espoir renaît. En effet, le RACB et vraisemblablement l'enfant du pays hutois, Yves Matton, feraient pression pour que la classique condruzienne ait lieu envers et contre tout. Bref, la saga de la saison 2020 du Belgian Rally Championship est loin d'être terminée. Suite au prochain épisode.