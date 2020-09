Le rallye de Turquie, plus court mais très intense ! MoteursVidéo E.G.

C'est ce vendredi 18 septembre que débutera le WRC de Turquie. Cette année, l'étape asiatique du Championnat du Monde FIA des Rallyes réserve de belles surprises entre la chaleur et des pistes pleines de pierres.

Avec 221,46 km de compétition, le vendredi commencera avec 2 spéciales en soirée avec Içmeler (13,9 km) et puis Gökçe (11,32 km), le test le plus septentrional de l'événement.

Le samedi, c'est la plus longue étape du week-end, le parcours mènera les équipes à Marmaris pour trois secteurs chronométrés totalisant 107,38 km. Pour finir, le dimanche, les pilotes auront deux passages dans la redoutable Çetibeli (38,15 km). La plus longue spéciale du rallye sera associée à un double passage dans Marmaris (6,28 km) pour porter le total de l'étape à 88,86 km.