Il aura fallu attendre près d'une semaine après les premières annonces d'annulation lancées par le quotidien La Meuse et relayées par d'autres médias pour que le Royal Motor Club de Huy, organisateur du Rallye du Condroz, se manifeste enfin et fasse crépiter un communiqué de presse pour réfuter ces rumeurs insistantes. Voici l'extrait du communiqué que nous vous livronsci-dessous.

"Contrairement à différentes rumeurs, la décision d’annuler ou non le 47e Rallye du Condroz n’a pas encore été prise par le Conseil d’Administration du Royal Motor Club de Huy.

Il est évident que la crise sanitaire que nous traversons en ce moment impacte énormément tout le secteur événementiel, y compris sportif, et plus encore l’organisation d’un rallye qui se déroule en grande partie sur des routes ouvertes et dans des lieux publics.

Le RMC Huy suit bien entendu pas à pas l’évolution de la crise et des mesures prises par les différents niveaux de pouvoir : communal, provincial, régional et fédéral. Il a été informé par le RACB qu’une procédure spécifique à ce type d’épreuves a été soumise aux autorités compétentes. Cette procédure est actuellement toujours en cours de validation. Le Conseil d’Administration attend donc sa version définitive et agréée pour envisager sa « faisabilité ».

La décision finale d’organiser ou pas sera prise – dès que possible - en âme et conscience, en tenant compte de cette procédure, des règles sanitaires qui sont impératives pour ne mettre en danger ni le public, ni les participants, ni les nombreux services et les bénévoles sans qui le rallye n’existerait pas, mais aussi le côté « festif » et « large public » qui fait le succès du Rallye du Condroz."