La 44e édition du Rallye de Bocholt n'aura pas lieu cette année

Fin mars, le Racing Team Moustache avait fait savoir que le Sezoensrally ne serait pas comme prévu organisé le 16 mai 2020. Si l’équipe organisatrice avait pensé initialement à rechercher une autre date en 2020, le club RTM a finalement décidé, pour diverses raisons, de revenir sur ce choix. Même si le club n’a plus pu se réunir depuis cette date, son intention est claire : organiser à nouveau l’épreuve en 2021, en mémoire de leur président disparu, Jeff ‘Moustache’ Steensels. Les grands événements restant interdits jusqu’à fin août, quatre mois seulement subsistent en 2020 pour organiser des rallyes. Actuellement, seul le Spa Rally a déjà retrouvé une nouvelle date, mi-décembre.

« Le calendrier des rallyes étant déjà très chargé, nous n’allons pas essayer de trouver une autre date », explique Eddy Smeets au nom du club RTM. « Cela ne serait également pas une bonne solution pour les agriculteurs et les cultivateurs avec qui nous souhaitons vraiment conserver de bonnes relations. Les partenaires financiers des teams et de l’organisation traversent des moments difficiles. Il n’est donc pas impensable que certains budgets de sponsoring soient réduits voire supprimés. Nous avons donc préféré prendre une année sabbatique pour souffler – ce qui vaut encore plus pour le personnel médical indispensable à l’organisation d’un rallye, comme les docteurs, les infirmiers et infirmières, la Croix Rouge, etc. »

Si tout se déroule comme espéré, la 44e édition du Sezoensrally sera organisée le samedi 15 mai 2021. Le travail de préparation réalisé pour 2020 sera bien utile. « Ce ne sera pas facile d’organiser ce rallye sans notre président, mais nous espérons que tout le monde est motivé à l’idée de mettre sur pied ce rallye en 2021 en mémoire de Jeff », conclut le RTM.