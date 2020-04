Pourquoi la période de confinement fera-t-elle plus de tort que de bien aux courses virtuelles en ligne…

Vous n’y avez pas échappé. La mise en veille forcée de tous les championnats motorisés a provoqué un coup de projecteur sur les courses en ligne. En cette période de confinement, le simracing a une occasion rêvée de se mettre sur orbite et de s’attirer de nouveaux fans et de nouveaux adeptes. Malheureusement, quoiqu’en disent ses défenseurs, 2020 ne sera pas son année. Pire, le microcosme des courses virtuelles est en train de se tirer une balle dans le pied à cause de nombreuses erreurs et pourrait ne pas sortir indemne de cette crise dont elle avait pourtant toutes les raisons de profiter…