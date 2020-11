C'était devenu inéluctable et tellement prévisible. Le travail acharné et l’enthousiasme des différentes parties n’ont hélas pu inverser la tendance. Ce mercredi matin, DG Sport est contraint d’officialiser l'annulation définitive du Spa Rally (il avait déjà été reporté de mars en décembre suite à la pandémie), épreuve de clôture du Belgian Rally Championship 2020, qui devait également conclure le FIA European Rally Championship 2020. Une décision prise de commun accord avec la Bourgmestre de Spa, Sophie Delettre, et le Gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, après évaluation de la situation sanitaire et analyse des conditions pouvant permettre la tenue en toute sécurité de l’épreuve. En dépit d’une organisation professionnelle à souhait, il est difficilement justifiable de maintenir un tel événement dans le contexte actuel.

"Malgré l’excellent travail et tout le professionnalisme de l’entreprise DG Sport, que je tiens à féliciter et à souligner, je me suis vue dans l’obligation de demander le report du Spa Rally, explique Sophie Delettre, Bourgmestre de Spa. La crise sanitaire que nous vivons actuellement, avec les dangers qu’elle occasionne, m’incite à la plus grande prudence. Je puis vous assurer que je suis fortement attristée de cette situation sanitaire, qui impacte l’ensemble de nos activités. Tourisme, culture et sports moteurs font intimement partie de l’ADN de notre cité thermale."



"C’est avec une grande déception que nous sommes obligés, après le report de mars dernier, d'annuler définitivement le Spa Rally 2020", enchaine Christian Jupsin, organisateur. "Tout avait été mis en œuvre pour que cette édition soit somptueuse. J’ai une pensée toute particulière pour les professionnels, qu’il s’agisse des teams, des pilotes, des ingénieurs, des mécaniciens free-lance, des sponsors, etc., impactés par ce report qui ne manquera pas d’avoir des conséquences économiques importantes."

Si les mêmes conditions de remboursement sont appliquées que pour le South Belgian Rally annulés par DG Sport il y a quelques semaines, la centaine de concurrents engagés aura le choix entre un report de ses droits d'engagements pour l'édition 2021 sans majoration possible ou un remboursement à 85%, 15% étant conservés par l'organisateur pour frais administratifs...

Comme déjà annoncé par le promoteur, l'annulation du Spa Rally signifie aussi que les titres 2020 du Belgian Rally Championship ne seront pas attribués, deux épreuves seulement (le Haspengouw et le Aarova Rally) ayant pu se disputer avec les succès, rappelons-le, des Skoda Fabia R5 de Ghislain de Mevius à Landen et de Adrian Fernémont (derrière la WRC de Craig Breen anormalement autorisée dans le classement) à Audenarde.

Un sondage est actuellement en cours auprès d'une cinquantaine de concurrents réguliers du championnat pour savoir combien de rallyes, lesquels quel et quel type de championnat ils souhaitent pour 2021.