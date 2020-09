Le Spa World Rallycross of Benelux, la manche belge du Championnat du Monde de Rallycross FIA 2020, qui devait avoir lieu du 3 au 4 octobre, sera reportée au 21-22 novembre.

Le déplacement en novembre a été entériné afin de pouvoir accueillir un plus grand nombre de fans sur le Circuit de Spa-Francorchamps. Les restrictions actuelles sur la taille des rassemblements publics en Belgique signifient que seulement 400 spectateurs auraient été admis à l’événement s'il avait été maintenu en Octobre.

Cette décision a été prise après mûre réflexion et consultation avec la FIA, l’ASN belge et l’organisateur local de l’événement. De plus amples informations sur l’événement sont disponibles ici.