Guère de surprise pour l'escale dans les Ardennes du rallycross mondial.

Suite à la crise du Covid-19, le Spa World Rallycross of Benelux, initialement prévu les 15 et 16 mai, est reporté aux 3 et 4 octobre 2020.

Cette décision a été prise après discussion et mûre réflexion de la FIA, du RACB, d’IMG et du Circuit de Spa-Francorchamps.

Comme tous les secteurs, le monde des sports moteurs est confronté à une situation sans précédent. La sécurité et la santé de toutes et tous: fans, teams et des nombreuses personnes oeuvrant à la tenue de cet événement, sont notre préoccupation principale.

Tous les billets déjà achetés pour le Spa World Rallycross of Benelux resteront valables.

Soyez prudents, respectez les recommandations officielles, évitez les contacts inutiles et restez autant que possible chez vous. Prenez également bien soin de vos proches.