Des deux côtés de la frontière linguistique, les conséquences sur les courses face au Coronavirus ne sont pas les mêmes.

Le sport automobile belge n'échappe hélas pas au Coronavirus. La multiplication des cas au cours des dernières heures en effraye évidemment plus d'un qui se réjouissait de retrouver les spéciales et les circuits dans les prochains jours. Evidemment, scénario typique de notre beau pays, chaque région joue sa propre partition malgré les recommandations des autorités fédérales. Cela signifie que si on se trouve en Wallonie plutôt qu'en Flandre, nos chances de courir ne sont pas les mêmes.

Une semaine après le Spa Rally où DG Sport invite les spectateurs à venir garnir les tribunes de la piste WRX de Francorchamps où aura lieu la spéciale-show, la VW Fun Cup fera sa rentrée à Mettet, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Kronos Events, organisateur du championnat, a rappelé que l'épreuve était maintenue jusqu'à nouvel ordre vu que les autorités wallonnes n'ont pas encore formulé de suspensions pour les événements sportifs en extérieur. Toutefois, les Coccinelles évolueront à huis clos, le traditionnel briefing des pilotes est annulé et chaque membre actif du championnat devra respecter des règles d'hygiène drastiques.

En revanche, ceux qui devaient rouler en BGDC et en 2CV/C1 le même week-end à Zolder sont mal. La région flamande vient d'ordonner la supension de tout événement sportif sur son territoire jusqu'au 31 mars et le tracé limbourgeois n'échappe pas à la règle. Jeudi soir, les organisateurs des deux séries ont refusé d'officialiser l'annulation des Terlaemen 200 vu que le bourgmestre opérant sur la localité du circuit n'a toujours pas interdit tacitement le meeting. Mais on verrait mal pourquoi ce dernier n'obtempérerait pas aux ordres de ses supérieurs provinciaux et régionaux.

Nous ne pouvons que soutenir tous les organisateurs qui redoublent d'énergie pour sauver ce qui peut l'être. Mais on ne peut que fustiger la cacophonie de nos dirigeants qui sont incapables d'uniformiser leurs directives. De même que les pilotes nationaux évoluent sous licence belge et non pas flamande ou wallonne, le Coronavirus est un problème national, pas régional. Ce que certains feraient parfois mieux de se rappeler...