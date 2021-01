Les organisateurs du WEC ont publié la liste de la saison 2021 du championnat du monde d'endurance qui comptera six manches (dont les 6H de Spa début mai et bien sûr les 24H du Mans) et débutera en mars à Sebring.

Trente-trois voitures sont engagées à l'année ce qui est un peu plus que l'an dernier grâce à treize autos en GTE-AM (avec un plateau équilibré de trois Aston Martin Vantage, cinq Ferrari et cinq Porsche).

Seulement cinq inscrits dans la nouvelle catégorie de pointe Hypercar avec les deux nouvelles Toyota GR010 (équipages inchangés avec le titre devant se jouer entre Conway-Kobayashi-Lopez et Buemi-Nakajima-Hartley), deux Glickenhaus 007 (avec Gustavo Menezes et Ryan Briscoe comme seuls pilotes confirmés actuellement) et l'Alpine A480 qui n'est en fait qu'une ancienne Rébellion LMP1 rebaptisée et bridée avec Andrea Negrao en leader.

Onze voitures sont recensées en LMP2 avec notamment l'Oreca-Gibson Jota de Stoffel Vandoorne (avec Sean Gelael et Tom Blomqvist) mais aussi la version belge Team WRT sur laquelle n'est annoncée pour l'instant que Robin Frijns.

Enfin quatre voitures seulement en GTE-Pro avec deux Ferrari face à deux Porsche, Neel Dani remplaçant Michael Christensen aux côtés de Kevin Etre.