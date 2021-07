Après les nombreux abus et la polémique de l’an dernier, le directeur de course Alain Adam en a fait un de ses principaux challenges : lutter au maximum contre le non-respect des limites de la piste, véritable cancer du sport auto de la F1 à la VW Fun Cup, qu’il qualifie, lui, de "tricherie".

Pour endiguer ce problème s’amplifiant au fil des années avec la modernisation des circuits et leurs dégagements asphaltés, SRO a demandé l’aide de la société suisse 3D Time Keeping Track Limit Monitor. De quoi s’agit-il exactement ? En gros, les voitures sont équipées sur le toit d’une balise GPS fixée à un endroit précis. Elle permet de localiser en permanence la voiture. Le circuit est scanné et chaque virage où il peut y avoir des "coupes" est surveillé par des caméras qui, dès qu’une voiture franchit des quatre roues la ligne blanche (détecté grâce à la balise GPS), prennent une photo instantanée envoyée à la direction de course.