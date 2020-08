Comme tous les championnats sports moteurs, la VW Fun Cup a dû ronger son frein pour lancer sa saison suite à la pandémie du Covid-19. Les débats ont été lancés avec une course de 8 heures ce dimanche à Zolder où 31 voitures étaient présentes.

La lutte pour la gagne a duré toute la course et c'est à 18 minutes du terme, alors que la pluie avait fait son apparition, que Cédric Bollen est passé en tête. S'il est passé de l'équipe Allure à la formation DRM pendant l'hiver, le trio Bollen/Kluyskens/Debrus continue d'être omniprésent aux avant-postes. L'équipe DRM a réalisé le triplé avec la 2e place pour Édouard Mondron/Gilles Smits/Ulysse De Pauw et la 3e place pour l'équipage Maxime Soulet/Gilles Verleyen/Matthieu De Robiano.

Dans les autres classes, victoire en Fun pour William Godefroid et Benoît Phillips et en Pure pour Michael, Camille et Louis Mazuin. Enfin, victoire en Biplaces pour Eric Jardon, Francis Plunus et Christian Houbben.