Le mystère règne. Depuis son terrible accident de ski en décembre 2013, les fans du sportif ne connaissent que très peu l'état de santé du champion allemand. A l'époque, il avait subi une intervention chirurgicale avant d'être plongé dans le coma suite au traumatisme crânien.

Aujourd'hui les avis divergent sur son état de santé. Du coup, le mystère reste entier. Pour le Corriere Dello Sport, Luca Badoer, un ami proche de la famille et un pilote automobile, a donné un peu plus d'informations à propos de la situation de Schumacher. "Michaël est un combattant, il s’est toujours entraîné dur. (…) Seuls quelques amis, comme moi, Todt et d’autres personnes vont le voir et connaissent son état, dont je ne dirai pas un mot. J’espère juste qu’il pourra se remettre bientôt."

Pour le média italien, il s'est également confié sur la relation privilégiée qu'il entretenait avec le septuple Champion du Monde F1. "Nous partions en vacances avec nos familles respectives et il est le parrain de mon fils Brando", a-t-il dévoilé. "Il l’a tenu dans ses bras lors du baptême. Schumi est l’idole de Brando qui rêve de devenir pilote. Nous allions souvent à Genève et Michaël avec sa famille, dont Mick, venait souvent à Montebelluna."