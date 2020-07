La reprise se fera en Estonie, du 4 au 6 septembre.

Les promoteurs du WRC viennent enfin de publier le très attendu nouveau calendrier de la 2ème partie de saison.

Et comme attendu (et annoncé dans notre calendrier publié dans la Dernière Heure Les Sports du jour), les affaires reprendront officiellement en Estonie, avec une épreuve condensée sur deux jours autour de Tartu. Le pays du champion en titre Ott Tanak sera le 33e à accueillir une manche du Mondial.

Dans la foulée sont maintenus la Turquie, toujours à sa date initiale du 24 au 27 septembre, l'Allemagne (15 au 18 octobre), la Sardaigne reprogrammée comme prévu du 29 octobre au 1er novembre et le Japon maintenu du 19 au 22 novembre. Ce qui nous fait cinq épreuves. Avec les trois déjà disputées en début d'année, on en arrive à huit.

A cela, on pourrait toujours ajouter deux nouveautés : Belgium's Ypres Rally du 2 au 4 octobre (cinq jours après la Turquie refusant d'avance sa date ce qui représente un défi logistique) et une autre nouveauté en... Croatie à une date encore à déterminer restent des options. On ne parle par contre plus de Gran Canaria, tandis que l'Argentine est définitivement annulée et remise à 2021.

« Les négociations avec Ypres sont avancées et nous espérons pouvoir bientôt confirmer cette nouvelle épreuve, » indique le communiqué officiel.