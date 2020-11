La 2e édition du WRX, le championnat du monde de rallycross, déjà remise aux 21 et 22 novembre à Francorchamps, est définitivement annulée. Une décision prise en raison de la pandémie bien sûr, mais aussi car le promoteur qui ne renouvellera pas son contrat (on parle d'une société belge bien connue pour la reprise de la promotion de cette compétition...) n'était pas intéressé à perdre encore plus d'argent en organisant son événement éventuellement à huis clos.

La manche belge du WRX est provisoirement inscrite au calendrier 2021 à la date des 22 et 23 mai.