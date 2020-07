Ferrari limite parfaitement les dégâts avec le Monégasque. Mais Vettel fait n’importe quoi.

Chez Ferrari, c’est la catastrophe. La monoplace avec laquelle la Scuderia fêtera, sans doute à Mugello, son 1 000e GP en F1 au mois de septembre est clairement mal née. L’écurie de Maranello ne peut désormais plus cacher qu’elle s’est, une fois encore, bien loupée. Non seulement les Mercedes et Red Bull sont bien devant, mais le "Cheval Cabré" qui en ce début de saison a plutôt l’allure d’un âne (dont le bonnet ne lâche plus la tête de Sebastian Vettel !) que d’un étalon pointe désormais à la régulière derrière les McLaren et Racing Point. Cela s’est vu en qualifications où le pauvre Charles Leclerc, le plus lent en lignes droites, a tourné neuf dixièmes moins vite qu’en 2019, mais aussi en course où le rythme n’était pas franchement meilleur.

Du côté du staff technique, on met cela sur le compte de l’aérodynamisme de la SF1000 et du manque de corrélation entre les données obtenues en soufflerie et celles enregistrées en réalité sur la piste. Un refrain connu. On n’oublie sans doute aussi de dire la vérité concernant le moteur V6 Turbo. Car depuis que la FIA a précisé certains points du règlement l’automne dernier et a tapé sur les doigts de Mattia Binotto durant l’hiver, toutes les monoplaces propulsées par le bloc italien sont à la "ramasse"...

Néanmoins, Charles Leclerc, septième à une seconde de la pole aux essais, a parfaitement limité les dégâts en décrochant un premier accessit totalement inespéré : "Ce résultat est une très bonne surprise, a déclaré le Monégasque. Pour moi, c’est comme une victoire. On a eu de la chance, mais cela fait partie de la course. J’avais dit qu’il faudrait se montrer opportuniste en attendant de retrouver une monoplace plus compétitive. Je me suis montré agressif lors de mes dépassements sur Norris et Pérez. On doit continuer à se battre avec cette mentalité. Dès le Hungaroring, on devrait avoir des évolutions aérodynamiques."

Si Leclerc a fait flèche de tout bois, on ne peut pas en dire autant de Sebastian Vettel qui, après avoir déjà été recalé en Q2, s’est à nouveau pris les pieds dans le tapis en plongeant dans un trou qui n’existait pas. Est-ce un hasard si cette attaque suicide s’est faite sur son futur remplaçant (heureusement pas touché) Carlos Sainz Jr ? Le pire est qu’il n’a pas profiter ensuite des deux autres voitures de sécurité pour remonter le peloton avec des pneus tendres neufs. Finalement, le quadruple champion n’aura devancé que le seul débutant Nicholas Latifi. Vraiment triste..

Lewis Hamilton: "J’accepte ma pénalité, désolé pour Alex..."

"Cela n’a pas été une bonne journée pour moi. J’ai d’abord appris, une heure avant le départ, que j’étais sanctionné de trois places pour non-respect des drapeaux jaunes lors de mon dernier tour de qualif. Je reconnais mon erreur. J’ai foiré ma qualif, mais c’est tout de même bizarre d’être puni si tard alors que j’avais été entendu la veille par les commissaires et qu’ils m’avaient dit que c’était bon. En ce qui concerne l’accroc, je considère plutôt cela comme un fait de course. OK, j’aurais effectivement pu braquer un peu plus à droite. C’est peut-être plus de ma faute donc j’accepte la pénalité même si ces cinq secondes me coûtent deux places finalement. Je suis en tout cas désolé pour Alex. Je lui présente mes excuses. Ce n’est pas le début de saison que j’espérais, mais cela me motive encore plus à prendre ma revanche la semaine prochaine."

Ch. Horner: "J’espère que Lewis va s’excuser auprès d’Albon"

"Nous terminons ce premier GP de la saison avec un zéro pointé et cela fait très mal. Surtout à domicile. Après le souci technique contraignant Max à l’abandon alors qu’il faisait du super boulot, nous avons perdu la voiture d’Alex. Nous avions opté pour la meilleure stratégie en lui montant des pneus tendres lors de la 2e neutralisation. Il était troisième et signait jusque-là une course parfaite. Il était le plus rapide en piste. Il restait une dizaine de tours et je pense réellement qu’il aurait pu gagner le GP. Hélas, il y a eu ce malheureux accrochage. Il avait pourtant fait le plus dur. Il était à l’extérieur et avait quasi réussi sa manœuvre. Mais Lewis a commis une erreur de jugement. Il ne lui a pas laissé assez de place et il l’a accroché, l’envoyant dans le bac à graviers. J’espère qu’il va au moins lui présenter ses excuses pour l’avoir privé d’une possible première victoire et en tout cas, comme au Brésil déjà, de son premier podium."

Lando Norris: "Je suis sans voix, fier de faire partie de McLaren"

"Quatrième en qualifications et en fait troisième sur la grille suite à la pénalité de Lewis, troisième à l’arrivée, wouaw, je suis vraiment sans voix. Quel premier Grand Prix ! Cela a été chaud à plusieurs moments. En début de course, je n’ai pas pu résister longtemps à Lewis et Alex mieux armés que moi. Puis j’ai dû me battre pour rester devant mon équipier Carlos Sainz et enfin pour doubler Sergio Pérez et aller chercher ce premier podium dont je rêvais. J’ai eu un peu de chance avec la pénalité d’Hamilton. Le team m’a prévenu. J’ai poussé et signé le meilleur tour en course dans le dernier tour pour finir à moins de cinq secondes de lui. Je suis très content de pouvoir leur offrir ce résultat pour les remercier de m’avoir fait confiance. Que de chemin parcouru depuis 2018. Pour eux comme pour moi. Je suis très fier de faire partie de cette famille. Et je suis impatient de retrouver ce circuit le week-end prochain !"