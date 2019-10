Pour tous les amateurs de sport automobile, c'est le premier rendez-vous de l'année sur le sol national. Le Royal Automobile Club de Spa a communiqué sur la date des Legend Boucles @ Bastogne 2020 que nombreux veulent savoir à corps et à cris. C'est désormais officiel : il faudra se donner rendez-vous les vendredi 31 janvier, samedi 1er et dimanche 2 février dans la province du Luxembourg pour assister à cette nouvelle édition de la grand-messe des rallyes historiques.

« Caler la date d’une épreuve de cette envergure n’a rien d’évident ni d’aisé, confie Pierre Delettre, organisateur. Il faut tenir compte d’innombrables paramètres. Et il nous faut bien sûr, et avant tout, obtenir l’aval des communes concernées, afin de ne pas entrer maladroitement en concurrence avec d’autres événements. On pense ici aux différents carnavals organisés dans la région, par exemple. En outre, afin de garantir la qualité habituelle du plateau, il nous faut attendre la publication officielle du calendrier du Championnat du Monde des Rallyes (WRC) et tenter d’en savoir plus sur les programmes de tests des uns et des autres. Alors oui, on pourrait décider très vite, à l’emporte-pièce, mais ce n’est pas dans les habitudes de la maison… »

Allez, rendez-vous sur la Place McAuliffe au coeur de l'hiver pour un bon vin chaud !