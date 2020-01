En quinze éditions déjà, les Legend Boucles sont devenues une véritable machine de guerre. L’événement sportif et populaire incontournable du début d’année. Environ 280 voitures sont attendues ce week-end sur les seize spéciales (dix samedi et six forestières dimanche) uniquement dans la région de Bastogne et à 85 % nouvelles.

(...)