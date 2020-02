Chanceux, l'Irlandais issu du WRC a survolé la deuxième étape sur terre marquée par le crash de Fred Caprasse et Adrian Fernémont. Cédric Cherain (Escort) et Fred Bouvy (Porsche) complètent le podium.

Il n'y a pas eu de surprise lors de cette 62eme édition des Legend Boucles, la quinzième en version historique.

Disposant d'une des deux meilleures Ford Escort MKII du plateau, celle de chez Christophe Jacob déjà imposée ici à six reprises, Kris Meeke a survolé l'épreuve.

Parti relativement prudemment samedi sur des spéciales que son équipier Fred Caprasse connaissait par coeur, l'ex-pilote Toyota en WRC a profité de la crevaison du régional de l'étape dans l'ES6 pour prendre la tête du rallye. Les deux sorties de Caprasse lors de la dernière spéciale nocturne lui avaient déjà permis de se ménager une confortable avance avant une étape forestière dominicale qu'il a dominée en signant cinq meilleurs temps sur cinq, souvent avec un écart d'une à une seconde et demie au kilomètre sur son plus proche poursuivant.

Pourtant, le pilote de l'Escort numéro 4 a eu de la chance car il a failli tout perdre dans la première spéciale, le juge de paix de Hautes Virées. « Un arbre de roue et le pont ont lâché, » expliquait le vainqueur. « J'ai terminé la spéciale au ralenti en pensant avoir perdu la course. Puis j'ai appris que mes deux principaux adversaires étaient sortis de la route au même endroit et que l'étape était annulée. »

Un gros coup de bol. Et grâce à l'excellent travail de tout son team pour remplacer les pièces défaillantes au bord de la route, il repartait dans les délais après réparation pour inscrire pour la seconde fois son nom au palmarès d'une épreuve belge après Ypres en 2009.

« Je me suis vraiment super bien amusé, » souriait Kris. « Malgré la météo, l'ambiance était bonne et le public nombreux. Je me suis régalé sur la terre. Cela fait du bien de disputer un rallye comme cela sans pression, juste pour le fun. Et de le gagner ! »

La journée a été marquée, bien sûr, par l'accident en cascade de Fred Caprasse (alors 2e) puis d'Adrian Fernémont lancé à sa poursuite et qui, à la sortie d'un virage masqué, n'a pu éviter l'épave de l'Escort N°2 ni un spectateur venu pour l'avertir du danger. « J'ai essayé d'éviter les deux, mais ma marge de manoeuvre était très réduite, » racontait le champion de Belgique après un check-up à l'hôpital. « Je vais bien merci. Je suis plus inquiet pour le spectateur sérieusement blessé à la jambe. »

Après ce malheureux accident, le classement n'a plus beaucoup évolué. Kris Meeke s'impose donc avec 437 points d'avance sur l'Escort de Cédric Cherain, tandis que Fred Bouvy complète le podium sur sa Porsche 911 à 535 points, quelques unités seulement devant la MKI de l'ancien vainqueur Stouf.

Après Christophe Daco samedi, pénalisé de 600 points, Frédéric François (rien à voir avec le chanteur) est la bonne surprise de cette édition 2020. Il arrache un inattendu Top 5 en coiffant sur le fil un Mikko Hirvonen accablé par les soucis techniques et mesurant la différence entre une Escort de Christophe Jacob et les autres... Le Finlandais et sa jeune équipe nous doivent une revanche.

Les Porsche de Bernard Munster et de Gérard Marcy terminent 7e et 8e devant la Lancia Beta Monte-Carlo d'un Jean-Pierre Van de Wauwer bien remonté ce dimanche, l'Escort de Xavier Baugnet clôturant un Top 10 à la porte duquel échoue Gino Bux, le seul à avoir réussi l'exploit d'arracher un scratch aux deux Escort soeurs de Meeke et Caprasse. Sans une pénalité contestée de 600 points pour n'avoir pas suffisamment ralenti dans une « slow zone », l'ex-vainqueur du volant RACB aurait ramené l'Escort MKI de Caren Burton sur la troisième marche du podium. Bravo au bonhomme donc, pas avare pas en spectacle en plus.

Lourdement pénalisé sans lui non plus comprendre réellement pourquoi, Yves Matton aurait sans doute aussi mérité sa place dans le Top 10 final sur sa Porsche Gr.3. Mais les commissaires sportifs

Le classement final :

1. Meeke-Marshall (GB/Ford Escort MKII) 1203 points ; 2. Cherain-Withers (Ford Escort RS) à 437 points ; 3. Bouvy-Toubon (Porsche 911 SC 3.0) à 535 pts ; 4 . Stouf-Erard (Ford Escort MKI) à 587 pts ; 5. François-Penoy (Ford Escort MKII) à 723 pts ; 6. Hirvonen-Ottman (Fin/Ford Escort MKII) à 752 pts ; 7. Munster-Munster (Porsche Carrera RS) à 865 pts ; 8. Marcy-Louka (Porsche 911) à 982 pts ; 9. Van de Wauwer-Surinx (Lancia Beta Monte-Carlo) à 1022 pts ; 10. Baugnet-Mawet (Ford Escort MKI) à 1065 ; 11. Bux-Spittaels (Ford Escort MKI) à 1075 pts ; 12. T. Van Rompuy-Smeets (BMW M3) à 1149 pts ;...