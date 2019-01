Il tiendra assurément la vedette sur la Place McAuliffe de Bastogne du 1er au 3 février prochains. Mikko Hirvonen a annoncé à nos confrères finlandais d' Ilta-Sanomat qu'il serait au départ des Legend Boucles @ Bastogne. Le Suomi, quadruple vice-champion du monde de WRC, pilotera une Ford Escort MK2.





Ce n'est pas la première fois que Hirvonen prend part à l'épreuve-phare du Royal Automobile Club de Spa. On se rappelle qu'il avait disputé l'édition 2013 au volant d'une Citroën Visa 1000 Pistes quand il défendait les intérêts des chevrons en Mondial. Une aventure qui s'était arrêtée dès la deuxième spéciale sur début d'incendie. Il va de soi que Mikko tentera d'aller plus loin pour sa deuxième tentative tout en prenant un maximum de plaisir.





Voilà d'ores et déjà un nom ronflant qui ne manquera pas de faire rêver plus d'un fan de rallye. Et il n'est pas exclu que d'autres gloires d'aujourd'hui et d'hier viennent s'ajouter à une liste des engagés qui a déjà passé la barre symbolique des 300 inscriptions.