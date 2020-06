En raison du changement d’heure, le double tour d’horloge spadois sera prolongé.

A année et circonstances exceptionnelles, décisions exceptionnelles. Alors que l’on vous annonçait voici quelques semaines la disparition des 25H, réduites à 12h30 pour les VW Fun Cup, on a reçu cet après-midi la confirmation par l’organisateur SRO que les 24H de Spa 2020 dureront elles une heure de plus, possibilité que nous évoquions avec vous voici déjà un bon mois.

Reportée à l’automne, ce qui constitue déjà une première historique depuis la création de l’épreuve en 1924, la plus grande course d’endurance au monde durera soixante minutes de plus. Pourquoi donc? Car elle se disputera les 24 et 25 octobre, le week-end du passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver. A 3h du matin, il faudra reculer sa montre d’une heure. « Dès lors, nous avions le choix, » explique Stéphane Ratel. « Soit avancer l’heure d’arrivée d’une heure, soit programmer le départ à 15h30 (pour bénéficier d’une heure de clarté en plus lors d’une édition qui sera plus nocturne que jamais) et l’arrivée au même horaire et donc rouler durant… 25h! Nous trouvions que vu les circonstances inédites, ce serait un chouette clin d’oeil. Histoire que cette édition reste à jamais historique. »

La patience du public sera donc récompensée. Une double première donc pour cette course qui continuera bien sûr à s’appeler Total 24 Hours de Spa et sera plus que jamais la plus longue épreuve d’endurance pour Grand Tourisme.

Une heure de spectacle en plus pour le point d’orgue du GT World Challenge, mais pas mal de show également avant le départ avec les quatre épreuves annexes, l’Eurocup Formula Renault, le GT4 Europe, le Lamborghini Super Trofeo et le TCR Europe.

Qu’on se le dise. Même si cela demande encore confirmation de la part du Conseil National de Sécurité (mais cela devrait être le cas si tout le monde respecte les mesures de précautions et qu’il n’y a pas de seconde vague), les 25H de Spa… GT seront incontestablement le plus grand rendez-vous sur piste avec public de la saison 2020.