Les 25 Heures normalement sont réservées aux VW Fun Cup à Francorchamps. Mais à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle? C'est possible. En raison de la crise du Coronavirus, le double tour d'horloge spadois innovera déjà puisque, reporté, il aura lieu pour la première fois depuis sa création en 1924 en automne. Avec la moitié de la course à la lueur des phares. Mais cela pourrait ne pas être la seule nouveauté. a 'preuve de l'Intercontinental et du GT World Challenge a en effet été reprogrammée les 24 et 25 octobre, ce qui correspond au week-end où l'on recule nos montres d'une heure en passant de l'heure d'été à celle d'hiver. Si le départ est donc donné à 15h samedi et qu'elle s'achève à la même heure le dimanche elle aura donc duré en fait vingt-cinq heures. Sera-le réellement le cas où les concurrents arriveront-ils une heure plus tôt que l'horaire auquel ils sont partis? "La décision n'a pas encore été prise, mais on y a pensé et je dois avouer que cela me tente," sourit Stéphane Ratel. "On va en parler aux teams et aux pilotes avant de définir l'horaire exact de la course."

L'idée serait de dire au public et aux concurrents, cette année vous avez dû attendre trois mois de plus pour vivre le sommet de la saison GT3, mais pour vous récompenser pour votre patience, on vous offre une heure de spectacle (et de clarté) de plus. Nous on trouve l'idée plutôt sympa. En espérant toutefois que la voiture en tête après 24 heures soit la même qu'après 25. Sinon on imagine déjà certains titres...