Les 24 Heures de Spa-Francorchamps, officiellement appelées Total 24 Hours of Spa, ont perdu leur date habituelle de la fin du mois de juillet suite à l'épidémie de Covid-19 et aux mesures gouvernementales en découlant. Stéphane Ratel Organisation, qui gère à la destinée de la classique ardennaise depuis 2001, vient de communiquer la nouvelle date pour l'édition 2020.

L'épreuve-phare du GT World Challenge, qui accueillera également en prélude le TCR Europe, le Lamborghini Trofeo et le TCR Europe, fait un bond de trois mois dans le calendrier et aura lieu du 22 au 25 octobre. La physionomie de la course sera d'office différente en raison des températures plus froides mais aussi de la nuit que sera beaucoup plus longue, d'autant qu'on passera à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche. Les deux journées d'essais préliminaires ont par ailleurs été programmées les 29 et 30 septembre.

Le double tour d'horloge spadois prend la place d'un autre double tour d'horloge, en l'occurrence celui réservé aux 2CV et aux C1. Cela s'explique par le fait que les épreuves internationales "A" sont prioritaires sur les épreuves de moindre renommée au calendrier du circuit. Les organisateurs de la compétition chevronnée doivent encore communiquer une nouvelle date.