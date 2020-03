Les 24 Heures du Mans motos, prévues les 18 et 19 avril, sont reportées aux 5 et 6 septembre en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé mardi l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur de la course.

"Conséquence de l'évolution sanitaire liée au coronavirus et des restrictions ministérielles concernant les événements réunissant plus de 1.000 personnes en France, l'Automobile Club de l'Ouest et la FIM, Fédération Internationale de Motocyclisme ont décidé de reporter la 43e édition des 24 Heures Motos, prévue initialement les 18 et 19 avril 2020. L'ACO et Eurosport Events donnent d'ores et déjà rendez-vous les 5 et 6 septembre 2020 pour une course qui clôturera exceptionnellement la saison FIM EWC 2019/2020. L'ACO, Eurosport Events et la FIM ont comme priorité d'assurer la sécurité des spectateurs, des teams, des pilotes, et de l'ensemble des équipes d'organisation. Les mesures adoptées sont liées à une situation exceptionnelle et dans ce contexte, les organisateurs comptent sur la compréhension de tous, malgré les désagréments engendrés. Les essais 'Pré-Mans', programmés les 31 mars et 1er avril prochains, sont par conséquent annulés", annonce l'ACO dans un communiqué.

L'Automobile Club de l'Oues ne donne par contre aucune information concernant la course automobile prévue les 13 et 14 juin.