Pour la deuxième année consécutive, la Sarthe ne vivra pas au rythme des moteurs à la mi-juin. Triste et bien regrettable...

"Nous avons décidé de reporter aux 21 et 22 août 2021 la 89e édition des 24 Heures du Mans, initialement programmée les 12 et 13 juin prochains, a indiqué son président Pierre Fillon. Cette décision, bien que difficile à prendre, est la plus adéquate. Pour cette édition qui verra pour la première fois s'affronter des Hypercars en piste, nous affirmons notre position : priorité est donnée aux spectateurs. Nous travaillons sans relâche pour proposer un évènement sûr, apportant les garanties nécessaires et indispensables sur le plan sanitaire."

Le coup d'envoi du FIA WEC 2021 est toujours maintenu à Portimao (Portugal) pour la fin du mois de mars, mais à huis clos. Ce sera également le cas pour les 6 Heures de Spa-Francorchamps.