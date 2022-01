Daytona, un nom qui sent bon l’Amérique et fait rêver les amateurs de courses automobiles européennes. Soixante-quatre de nos compatriotes ont déjà foulé au moins une fois l’ovale floridien pour participer à un double tour d’horloge de janvier presque plus populaire chez nous que chez les Ricains ne prenant d’assaut Daytona Beach que pour les Nascar 500 réunissant 350 000 spectateurs.