Cela ne surprendra plus personne même si la décision peut sembler prématurée pour un événement qui devait se dérouler initialement les 13 et 14 juin. Suite à l’épidémie de Coronavirus, les organisateurs des 24H du Mans ont décidé de reporter la 88e édition au week-end des 19 et 20 septembre. L’ensemble du calendrier du Championnat du Monde d’Endurance ainsi que l’European Le Mans Series sera remanié une fois que la crise sanitaire mondiale sera passée et que les circuits pourront à nouveau accueillir les concurrents et le public.