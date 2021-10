Une nouvelle page de Spa-Francorchamps s'écrira bientôt avec le retour de la piste ardennaise au calendrier du Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC, remporté cette saison par notre Xavier Siméon national. Épreuve renommée au calendrier de l’Endurance mondiale de 1973 à 2003 sous le nom de 24 Heures de Liège, la piste du Circuit de Spa-Francorchamps offre aujourd’hui à l’endurance moto un tracé vallonné ultra rapide.

"Le retour des 24H Spa EWC Motos est une grande étape dans le développement du championnat du monde d'endurance.", indique François Ribeiro, Head of Discovery Sports Events. La notoriété de Spa-Francorchamps résonne dans le monde entier auprès des pilotes, des teams et des fans. Depuis nos premières discussions avec Nathalie Maillet en mai 2016, les équipes de Spa, de la FIM et de la FIA ont travaillé ensemble à un plan d'adaptation du circuit au retour de la moto, sans dénaturer son tracé. Ce plan sera une réalité en 2022. Installé pour les 10 prochaines années au début du mois de juin, nous voulons faire de cet évènement non seulement une des courses d'endurance les plus exigeantes du calendrier EWC, mais aussi un grand rendez-vous populaire des passionnés de motos, accueillis dans les meilleures conditions, sur le plus beau circuit au monde."

"C'est avec une grande fierté que nous pouvons annoncer le retour du 24H Spa EWC Motos ! ", ajoute Jorge Viegas, Président de la Fédération Internationale de Motocyclisme. "Après deux années difficiles durant lesquelles notre promoteur Discovery Sports Events, les organisateurs, les fédérations nationales et la FIM ont dû redoubler d'efforts pour maintenir le Championnat du Monde FIM d'Endurance, les épreuves phares sont enfin de retour dans le calendrier pour 2022. Nous vous attendons avec impatience pour une saison extrêmement compétitive où les protagonistes pourront s'affronter sur le mythique Circuit de Spa-Francorchamps."