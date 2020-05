C'est officiel. Déjà déplacées de leur date habituelle début juillet en raison des interdictions liées au Covid-19, les 25H VW Fun Cup n'auront finalement pas lieu cette année. L'événement populaire et familial sera remplacé par une épreuve sur la moitié de la durée, soit 12h30 le... vendredi 30 octobre.

"Grâce à Audi et à la bonne collaboration avec le circuit, nous avons pu récupérer trois jours de piste à Francorchamps les 29, 30 et 31 octobre," se réjouit Marc Van Dalen de Kronos Events. "Vu les circonstances, nous ne voulions pas organiser les 25H à tout prix et n'importe comment. Plusieurs raisons nous ont incités à réduire exceptionnellement la course de moitié. D'abord l'impossibilité de trouver un week-end samedi-dimanche. Ensuite, la perspective de perdre pas mal de concurrents en roulant en octobre, avec cinq heures de roulage de nuit en plus, les risques liées à la météo, sans parler bien sûr des pertes de pilotes liées à la crise, notamment au niveau des habitués français et anglais."

Avec 30 à 40% de voitures en moins selon les prévisions, louer le circuit durant trois jours n'aurait pas été rentable du tout. Un problème quasi similaire (même si eux étaient déjà habitués à rouler en automne) pour les pilotes 2CV. "Dès lors, il a été décidé d'unir nos forces," poursuit l'organisateur de Naninnes. "Les essais débuteront le jeudi, le vendredi se dérouleront nos 12H30 avec une arrivée peu après minuit. Et dans la foulée se disputera la course réservée aux Deuches et C1."

Une endurance elle aussi réduite quasi de moitié puisqu'elle se disputera sur 14h avec un départ de nuit, une première nationale un peu dans le genre Bathurst. Aussi innovant qu'excitant. Enfin, le samedi après-midi, après l'arrivée des 2CV, nous aurons droit à une course de BGDC.

Le nouveau calendrier de la VW Fun Cup 2020 est lui aussi connu et prévoit, en dehors des 12h30, quatre autres courses de 8h avec un début de saison à Zolder les 22 et 23 août, "on espère pas à huis clos," ajoute Marc Van Dalen.

Les Fun iront ensuite à Zandvoort les 12 et 13 septembre, à l'Anneau du Rhin les 3 et 4 octobre avec une finale joker non obligatoire à Portimao les 14 et 15 novembre. "On ne tiendra compte que de quatre résultats pour désigner le champion 2020. Portimao où l'on roulera avec les Français permettra à ceux qui le souhaitent d'améliorer leur score en supprimant éventuellement un des quatre premiers résultats. On confirme aussi déjà un championnat 2021 sur cinq meetings avec le retour des 25H le deuxième week-end de juillet. Avec un champion 2020, un champion 2021 et un Super champion 2020-2021"