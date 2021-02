Misère de misère. Il faudra malheureusement encore patienter pour voir du public autorisé à assister à une grande course en Belgique. Le 6 Heures de Spa-Francorchamps, deuxième manche du Championnat du Monde d'Endurance, auront lieu à huis clos. La nouvelle a été confirmée par les organisateurs de la compétition FIA. La première manche du calendrier, Portimao (Portugal), n'autorisera également pas du public.

"Compte tenu des contraintes permanentes liées à la COVID-19 et suite aux conseils des autorités portugaises et belges, nous avons décidé de disputer à huis clos les deux premières courses de cette saison 9", indique Frédéric Lequein, Directeur Général du WEC. "Malheureusement, trop d’incertitudes demeurent en termes de santé publique. Nous souhaitons remercier chacun pour le soutien indéfectible apporté et nous proposerons de partager ces évènements sportifs avec les fans nous suivant à la maison via notre application officielle, nos réseaux sociaux et nos diffuseurs TV."

Les 6 Heures de Spa-Francorchamps auront lieu du 29 avril au 1er mai. Cela signifie que les spectateurs devront attendre les 24 Heures du Mans, à la mi-juin, pour espérer voir en vrai et approcher les nouvelles Hypercars. Mais là aussi, de gros doutes subsistent...