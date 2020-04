La finale du WEC 2020 aura lieu à Bahrein le 21 novembre

On vous l'annonçait déjà hier. C'est désormais confirmé. Prévues le samedi 25 avril mais reportées pour cause de Coronavirus, les 6H de Spa ont retrouvé une date dans le calendrier : si tout va bien, l'épreuve aura donc lieu le samedi 15 août.

Les trois plus grands événements belges en circuit et à Francorchamps auront donc normalement lieu en cinq semaines avec les 24H de Spa les 25 et 26 juillet, le Championnat du Monde d'Endurance le week-end du 15 août et le GP de F1 le 30 août. Avec en prime les 4H de Spa ELMS avancées de septembre au week-end des 8 et 9 août, en même temps que le DTM à Zolder! Plutôt une bonne chose puisque pas mal de teams LMP2 disputent les deux compétitions (WEC et ELMS) et pourront donc ainsi rester sur place.

Par ailleurs, le WEC 2020 ne se clôturera plus comme prévu initialement avec les 24H du Mans reprogrammées les 19 et 20 septembre, mais bien lors des 8H de Bahreïn le 21 novembre. La saison 2020-2021 ne débutera quant à elle pas avant mars 2021, à Sebring probablement.

"Les circonstances de cette crise sanitaire mondiale ne nous ont pas laissé le choix, il est à ce jour impossible d’envisager organiser une course automobile internationale avant l’été prochain, » indique Gérard Neveu, le patron du Championnat du Monde d'Endurance. « Nous avons donc réaménagé le calendrier en conséquence en conservant le nombre d’épreuves initialement prévu.

Il faut toutefois se préparer à de grands changements pour la saison prochaine car nous allons devoir intégrer de nombreux paramètres à commencer par les difficultés économiques à venir qui seront inévitables. Pour l’heure, notre première préoccupation est la bonne santé de tous et nous souhaitons que chacun prenne bien soin de ses proches dans les semaines à venir."

Voici le nouveau calendrier de l'ELMS qui ne comportera plus que 5 meetings:

19 juillet: 4H du Castellet

9 août: 4H de Spa

29 août: 4H de Barcelone

11 octobre: 4H de Monza

1er novembre: 4H de Portimao