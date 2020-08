"Le renforcement des restrictions d'entrée au Japon ne permet pas aux équipes et aux pilotes internationaux de se rendre à Suzuka. En accord avec la FIM et Eurosport Events, promoteur du Championnat du Monde FIM d'Endurance, Mobilityland, organisateur des Suzuka 8Hours, a décidé d'annuler l'édition 2020", a écrit la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) dans un communiqué.

C'est la première fois que cette épreuve, devenue depuis sa création en 1978, est annulée. Elle avait initialement été reportée de juillet à novembre.

Restent au calendrier de la saison 2019-2020 les deux épreuves de 24 heures en France, les 24 Heures Motos au Mans les 29 et 30 août et le Bol d'Or au Castellet les 19 et 20 septembre. De nombreux événements sportifs prévus au Japon cette année ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus: le tournoi WTA d'Osaka et l'Open ATP du Japon en tennis, le Grand Prix de Formule 1, également prévu à Suzuka, et bien sûr les Jeux Olympiques de Tokyo, reportés à l'été 2021.