Les premières heures de l’épreuve sarthoise ont causé des ennuis à plusieurs nationaux.

Alors que la nuit s’installait sur le circuit de la Sarthe, seuls deux des huit Belges étaient encore en mesure de viser un classement de choix aux 24H du Mans, les premières heures de course ayant coûté cher à plusieurs d’entre eux.

Maxime Martin et Laurens Vanthoor étaient les premiers à connaître un contre-temps quand Pushpapy, parti en pole du GTE-Pro, se faisait accrocher par… Tom Cloet et sa Ligier dès le 1er passage au virage Dunlop ! Dernière de classe, souffrant d’un set up la castrant en vitesse de pointe et pénalisée pour non-respect des limites de la piste, la Porsche HubAuto des deux Belges n’a plus que l’arrivée comme objectif. "Ces 24 heures seront très longues", pestait Max Martin.

(...)