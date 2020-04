Voici le classement des meilleurs pilotes belges de monoplace de l’Histoire.

Àce jour, nous avons recensé plus de 100 pilotes belges ayant disputé au moins une course en monoplace dans un championnat à l’étranger. Nous n’avons donc pas tenu compte des compétitions belges ou benelux, ni des Coupes club, régionales, pour gentlemen ou historiques. Ni, bien sûr, du palmarès en dehors de la monoplace.

À ce stade, 45 pilotes ont au moins fait retentir une fois La Brabançonne. Et même s’il ne se retrouve en tête d’aucun de nos tableaux de statistiques (voir ci-contre), Jacky Ickx reste le maître incontesté. En raison de son palmarès bien sûr, avec un titre en F2 avant de décrocher huit victoires, vingt-cinq podiums, treize poles et deux titres de vice-champion du monde en F1, en 1969 et 1970, il y a tout juste 50 ans.