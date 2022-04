Il s'agit toujours d'un événement très populaire. Les Coupes de Pâques sur le Circuit Paul Armagnac de Nogaro marquent traditionnellement le coup d'envoi de nombreux championnats hexagonaux. Pas moins de sept compétitions seront proposées dans le Sud de la France en ce week-end pascal et la délégation noire-jaune-rouge est à nouveau bien présente.

Le plus fort contingent belge sera dans le Championnat de France GT4 avec trois pilotes nationaux, dont deux qui se battront pour la victoire au classement général et en Silver Cup. Habitué du championnat, Stéphane Lémeret retrouve la Toyota Supra CMR n°30 qu'il partage avec Stéphane Tribaudini. Champion de la compétition en 2020, l'excellent Benjamin Lessennes est quant à lui de retour sur la BMW M4 GT4 n°17 de L'Espace Bienvenue. Le Namurois fait équipe, comme il y a deux ans, avec son comparse néerlandais Riccardo Van der Ende. Enfin, Angélique Detavernier fait équipe avec Thomas Nicolle sur l'Audi R8 GT4 du CSA Racing.

Le Championnat de France de Formule 4 fait également sa rentrée à Nogaro. Dans cet incroyable vivier de champions où les favoris pour le titre sont le redoublant australien Hugh Barter et les protégés japonais de Red Bull/Honda Yuto Nomura et Souta Arao, on retrouve un jeune belge issu du karting international : Lorens Lecertua. L'ado de 15 ans, originaire de la région de Ciney, a réalisé des débuts encourageants en signant le 7ème temps lors des qualifications.

En Alpine Europa Cup, on retrouvera le gentleman driver Philippe Bourgois et le Français de Bruxelles Laurent Richard. Enfin, un Belge au départ dans le championnat MitJet 2L avec le numéro 69 : Xavier Bourlard.

L'horaire complet des Coupes de Pâques de Nogaro est à retrouver ici. Les courses pourront être suivies en streaming sur les réseaux de SRO et de la FFSA.