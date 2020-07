BMW et Audi ont envoyé chacun une voiture dans les Ardennes belges.

Cela commence à sentir bon la reprise. Les courses automobiles reprendront officiellement en Belgique à partir du 1er août. C’est le Deutsche Tourenwagen Masters qui lancera les festivités sur le Circuit de Spa-Francorchamps le week-end du 1-2 août. Le très relevé championnat allemand de voitures de tourisme devrait être sublimé sur le toboggan ardennais.

Le plus beau circuit du monde n’est pas une piste habituelle pour les bolides du DTM. C’est pourquoi BMW et Audi ont dépêché une M4 et une RS5 afin de préparer le meeting spadois qui fera également office de coup d’envoi de la série teutonne.

Comme les pilotes titulaires ne sont pas autorisés à effectuer des essais privés, ce sont deux pigistes de luxe qui s’y sont collés. Augusto Farfus a ainsi pris le volant de la BMW M4 que l’équipe malinoise Racing Bart Mampaey aligne habituellement pour Sheldon Van der Linde. Chez Audi Sport Team Phoenix, on a décidé de confier la RS5 propriété de Mike Rockenfeller au pilote français Benoit Tréluyer.

Le DTM n’est allé qu’une seule fois à Spa-Francorchamps par le passé. C’était en 2005. Le double champion du monde F1, Mika Häkkinen, s’était imposé pour le compte de Mercedes-Benz. Rappelons que le public sera interdit les 1er et 2 août prochains en raison de mesures sanitaires contre le Covid-19.