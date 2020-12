Alors que l'année sans doute la plus difficile pour notre sport favori s'achève et que, ce soir, la pandémie et le protocole sanitaire obligeront les fans à assister à une cérémonie virtuelle des, à laon a finalement constaté, avec grand plaisir, que 2020 avait été une année très riche en supers résultats des pilotes belges (de notre côté, la nationalité fait foi).

Alors plutôt que de mettre un seul « Driver of the Year », débutant ou team à l'honneur, on a suivi l'excellente idée de Pascal Witmeur de relever cent « wouaw », cent exploits ou performances remarquées de nos pilotes, copilotes, teams, organisateurs, ingénieurs ou personnalités de notre sport auto national. Cent raisons d'être fiers de nos représentants aux quatre coins du monde. Cent raisons de ne pas oublier cette année au plus vite.

Présidé par la figure la plus créative du sport auto noir jaune rouge depuis quarante ans, un « Wittebolle » comptant tout de même six participations au Mans, un Dakar (en Panda Benetton avec Plastic Bertrand!) et une course de F3000 à son glorieux palmarès, notre petit jury composé de notre collègue Joost Custers (Het Laatste Nieuws, Autosportwereld.be) et de nos deux journalistes maison Martin Businaro et Olivier de Wilde n'a eu aucun mal à trouver cent cas positifs, tous atteints du virus du sport automobile. Une liste large mais non exhaustive. Désolé aux champions ou bénévoles (on pense toujours aux commissaires de piste sans qui il n'y aurait pas de course) que l'on aurait oublié. Et rendez-vous en 2021 pour encore plus de titres et de victoires. Sans Jean Blaton ni Roland Dieteren, les deux grands regrettés de 2020, disparus en cette fin d'année, qui auront marqué l'histoire du sport auto national et suivront désormais les courses depuis leur tribune VIP là-haut.

- Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul premiers Belges à remporter le Rallye Monte-Carlo

- Victoires et titre de vice-champion de Stoffel Vandoorne en Formula E

- Maxime Martin s'impose en GTE-Pro aux 24H du Mans

- Maxime Soulet lauréat des 12H de Bathurst

- Thierry Neuville meilleur performer de la saison WRC

- Titre de Dries Vanthoor et Charles Weerts en GT World Challenge Sprint

- Triomphe de Laurens Vanthoor aux 24H de Spa GT

- Gilles Magnus meilleur rookie et sur plusieurs podiums en championnat du monde de Tourisme (WTCR)

- Alessio Picariello champion GTE-AM en European Le Mans Series

- Grégoire Munster et Louis Louka vice-champions d'Europe Junior

- Ugo de Wilde en tête puis sur deux podiums en Eurocup Formula Renault à Francorchamps

- Ulysse De Pauw sur le podium du championnat d'Angleterre de F3

- Deux premiers succès pour Bertrand Baguette en Super GT

- Benjamin Lessennes champion de France GT4 catégorie Silver

- Victoire de Jean Glorieux à Road To Le Mans

- Victoire de Stienes Longin en EuroNascar en Croatie

- Un succès et la troisième place du TCR Europe pour le "rookie" Nicolas Baert

- Ean Eyckmans 10e des championnats du monde Junior de karting

- Victoires de Tom Colsoul, équipier de Bernard Ten Brinke, vice champion du monde Bajas

- Frédéric Vervisch 2e des 24H de Spa

